Pier Silvio Berlusconi, ‘serata di passione in ricordi di papa”

agenzia

Prima del Trofeo per il Cav: 'Grazie ai tifosi per l'affetto'

MILANO, 13 AGO – “Per me e per noi questa serata è davvero emozionante, dedicata al ricordo di mio padre ma anche una serata di passione e di affetto. La vicinanza dei tifosi del Milan e del Monza, e degli italiani, è un qualcosa che ci scalda il cuore e che non diamo mai per scontato, qualcosa di bello che ci rimane dentro”: Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset e figlio di Silvio, poco prima del Trofeo Berlusconi dedicato al Cavaliere tra Milan e Monza. “Mi fa piacere ricordare che prima del Trofeo Berlusconi c’era il trofeo Luigi Berlusconi, che papà aveva fondato per suo padre, per mio nonno. Ricordare mio nonno farà piacere anche a mio padre – ha aggiunto ai microfoni di Mediaset -. I valori dello sport, tramandati a me e spero al mio Lorenzo (il figlio accanto a lui durante l’intervista, ndr) sono valori positivi e fondamentali: impegno, lealtà e rispetto, a cui papà teneva molto. E attraverso lo sport penso che papà sia riuscito a trasmetterli a molti”. A bordo campo Pier Silvio ha abbracciato Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, e ha passeggiato con il presidente rossonero Paolo Scaroni. Boati del pubblico per Ibra e per il tecnico del Monza Alessandro Nesta, che da giocatore ha vinto tutto con il Milan. Presente anche Paolo Berlusconi, fratello del Cav, e l’ad del Monza Adriano Galliani. In tribuna anche Danilo Pellegrino, amministratore delegato di Fininvest. Poco prima del calcio d’inizio breve ‘recital’ di Fausto Leali, che si è esibito cantando prima con Daniel Musa e poi da solo. ‘ Due squadre, un presidente, per sempre nel cuore’ recita uno striscione tenuto da bambini con le maglie di Monza e Milan.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA