Pilato-Tarantino:Fin,valuteremo attentamente cosa è successo

agenzia

Nota della federazione dopo fermo con accusa furto a Singapore

ROMA, 29 AGO – Benedetta Pilato e Chiara Tarantino “hanno chiarito” con le autorita’ di Singapore la loro vicenda, ma la Federnuoto “stigmatizza l’accaduto e si riserva di valutare attentamente” quanto successo. Cosi’ la Fin prende posizione sul caso delle due nuotatrici azzurre, che di rientro da una vacanza dopo il Mondiale sono state fermate all’aeroporto di Singapore con l’accusa di furto e poi rilasciate. “In merito alle notizie diffuse a mezzo stampa riguardanti Benedetta Pilato e Chiara Tarantino – sottolinea la Fin in una nota – la federazione sottolinea che l’episodio a loro ascritto è avvenuto al di fuori delle attività federali, durante un periodo di vacanza. I fatti sono stati chiariti dalle atlete con le autorità locali con il supporto dell’ambasciata italiana, già in contatto con la Federazione in relazione ai Campionati Mondiali delle discipline acquatiche svolti a Singapore dall’11 luglio al 3 agosto scorsi”. “Stigmatizzando l’accaduto – conclude la Fin -, la Federnuoto si riserva di valutare attentamente la vicenda”.

