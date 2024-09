Pinsoglio prolunga con la Juventus fino al 2026

agenzia

Il terzo portiere resterà ancora in bianconero

TORINO, 26 SET – Dopo Samuel Mbangula, anche Carlo Pinsoglio ha firmato il rinnovo di contratto con la Juventus. “Siamo felicissimi di annunciare che Pinso continuerà a essere con noi, avendo ancora una volta prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2026” annuncia il club della Continassa. Il terzo portiere della Juve proseguirà ancora in bianconero dopo la lunga trafila nelle giovanili. “Valori, si diceva: se si parla di questo concetto, in pochi li rappresentano meglio di lui, ogni giorno, in allenamento, quando chiamato in causa in campo. Pinso è semplicemente uno di noi. E lo sarà ancora” si legge nella nota ufficiale della società.

