Pioli, al mio Milan chiedo di vincere nel derby

"Squadra sa quanto importante, poi bisogna dimostrarlo in campo"

MILANO, 21 APR – “Al mio Milan chiedo di vincere domani, di fare bene da qui alla fine. Arrivavamo da un ciclo di sette vittorie poi siamo stati battuti dalla Roma ma non giocando come sappiamo fare”: lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del derby di Milano. I rossoneri sono reduci da cinque ko nella stracittadina e nell’ambiente c’è un solo risultato accettabile, la vittoria. “La squadra sa che è importantissimo questo derby – conferma Pioli – perché arriviamo da cinque sconfitte e c’è il rischio che l’Inter vinca lo scudetto contro il Milan. I giocatori lo hanno capito, poi bisogna metterlo in campo”.

