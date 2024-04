Pioli ‘ciclo chiuso al Milan?Non so, finiamo bene il campionato’

agenzia

'Stasera uno dei derby più equilibrati, potevamo pareggiare'

MILANO, 22 APR – “Il mio ciclo è finito? Non lo so. Inzaghi sembrava finito io sto bene e penso che dobbiamo finire bene il campionato”: così il tecnico del Milan Stefano Pioli che ai microfoni di Dazn non nasconde l’amarezza dopo la sconfitta nel derby che ha regalato lo scudetto all’Inter. “Deluso dal punto di vista tattico? L’Inter ci ha fatto male da calci d’angolo e ripartenze. La squadra ha lottato con grande generosità – racconta Pioli – è mancato quel pizzico di fortuna che poteva darci il pareggio. L’Inter ha fatto campionato eccezionale, rosa più forte del campionato. Noi siamo mancati nella continuità di prestazione di alto livello”.

