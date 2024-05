Pioli, finchè ho il contratto con Milan non parlerò con altri

agenzia

Il tecnico, ricevuto molti elogi ma anche tante critiche

MILANO, 04 MAG – “Non ho nessun pensiero se non la partita di domani. A fine campionato incontrerò il club e parleremo del futuro. La cosa reale è che non parlerò con nessun altro club finché sono sotto contratto con il Milan. So che fate fatica a credermi ma non sto pensando al mio futuro. Sono concentrato sul Milan. Poi decideremo con il club”: lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Genoa commentando le voci su un suo possibile approdo al Napoli la prossima stagione. “Quando alleni un grande club come il Milan – spiega – non ci sono mezze misure. Sono stato elogiato tanto e criticato tanto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA