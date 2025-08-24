Pioli ‘mi dispiace, eravamo a un passo dalla vittoria’

agenzia

Tecnico viola 'avevamo palla noi, abbiamo sbagliato in difesa'

CAGLIARI, 24 AGO – “Dispiace prendere il pareggio così, è stata una partita difficile e complicata, ma ormai l’avevamo in mano”. Così il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli nel dopo gara della sfida con il Cagliari. “Nel primo tempo abbiamo giocato con poco ritmo, poi siamo andati meglio – le sue parole -. Per lo sviluppo della partita il pareggio forse è il risultato più giusto, ma ormai eravamo lì. Peccato, siamo mancati nelle posizioni in fase difensiva. E poi prima del fallo da cui è nato il gol la palla ce l’avevamo noi, dovevamo gestirla meglio”. “Avevamo di fronte un buon Cagliari. Comunque, fa parte del percorso – dice ancora Pioli -. La squadra ha lottato con voglia e generosità”. Mandragora? “Un giocatore importante, sta crescendo”. Dzeko? “Non è entrato perchè giocherá giovedi”. No comment su Piccoli, non è ancora della Fiorentina

