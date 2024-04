Pioli, Milan non giochi per me ma per la maglia

agenzia

L'allenatore rossonero "Bilanci? Si fanno solo alla fine"

MILANO, 21 APR – “La squadra non deve giocare per me, ma per la maglia, i tifosi. Non devono vincere per me. Domani quello che conta è la prestazione, il risultato, non Pioli”: lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del derby di Milano, partita da vincere anche se sembra ormai certo il suo addio a fine stagione. Pioli è irritato da alcune critiche, la conferenza stampa è tesissima. Non risponde a chi gli chiede un bilancio o di parlare di errori commessi. “Rispondo a fine stagione, dirò cosa non ha funzionato e perché”, ribadisce. Poi ammette: “Le esperienze qui le ho fatte e sicuramente mi porterò via qualcosa. Cosa penso di poter dare ancora? Tutto mi sento di dare, come ho fatto dal primo giorno. Ho dato tutto e ricevuto tantissimo”.

