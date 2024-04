Pioli recupera Kjaer, Loftus-Cheek squalificato

agenzia

Il Milan sfida Lecce, Theo Hernandez torna a disposizione

MILANO, 04 APR – Stefano Pioli per la sfida di sabato alle 15 a San Siro contro il Lecce, recupera Simon Kjaer che si è allenato con il gruppo e dovrebbe quindi tornare tra i convocati. Lavoro a parte invece per Pobega mentre torna a disposizione dopo aver scontato la giornata di squalifica Theo Hernandez. Assente però Loftus-Cheek che sarà squalificato per sabato. Oggi il Milan ha lavorato in palestra per l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo per terminare il riscaldamento con alcuni esercizi atletici, eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. Poi esercitazioni tecniche sul possesso che hanno preceduto la fase tattica e infine partitella su campo ridotto.

