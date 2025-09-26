Pioli: “Rodaggio finito, ora é tempo di raccogliere”

agenzia

A Pisa Fiorentina a caccia del primo successo in campionato

FIRENZE, 26 SET – “Alla squadra ho detto che il periodo di rodaggio è finito, è arrivato il momento di raccogliere, il calcio va oltre la tattica e la tecnica, quella di domenica sarà una sfida tesa e per questo serviranno testa e cuore”. Lo ha detto Stefano Pioli aspettando il derby con il Pisa in programma fra due giorni all’Arena Garibaldi. “Chi o cosa può accendere la scintilla di questa Fiorentina? Dobbiamo riuscirci tutti – ha dichiarato il tecnico viola – Non posso certo essere contento dei risultati, sono molto concentrato e determinato a cercare più soluzioni possibili”. “Sappiamo l’importanza di questa partita, 70 gironi fa avevamo sogni e aspettative, bisogna continuare a crederci – ha aggiunto -, sacrificarci e lavorare tanto. Bisogna parlare poco e vincere domenica”. Ad eccezione di Lamptey, operato al crociato, al momento tutti i viola sono a disposizione, compreso Moise Kean che pur non avendo ancora segnato in questo inizio di stagione “non costituisce un problema nel modo più assoluto” ha sottolineato Pioli.

