Pippo Inzaghi a un passo dal Palermo: raggiunto l’accordo, attesa la firma su un contratto biennale

SERIE B

Il Pisa nel pomeriggio ha dato il via libera all'operazione dopo aver chiuso un'intesa con Gilardino

Pippo Inzaghi ha raggiunto da tempo l’accordo con il Palermo. Sarà il prossimo allenatore dei rosanero: contratto biennale con opzione per il terzo in caso di promozione in Serie A. Il Pisa nel pomeriggio ha dato il via libera all’operazione in modo da sostituire l’ex cannoniere del Milan con Alberto Gilardino che dopo essere stato inizialmente accostato ai siciliani si trasferirà all’ombra della torre.

L’ufficializzazione dell’intesa tra Inzaghi e il Palermo sarà comunicata nelle prossime ore, in mattinata sono continuati i confronti tra l’allenatore e i rappresentanti del City Group che da giorni marcano stretto Inzaghi per arrivare all’annuncio. Dal Pisa dovrebbe arrivare anche un giocatore che non rientra nei piani della società. Non sarà Vignato che ha rifiutato la collocazione in B.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA