Pippo Inzaghi abbraccia Palermo e i tifosi rosanero: «Ci vediamo alla Favorita»

serie B

Mercoledì la visita al Barbera, poi la presentazione: il 13 luglio il ritiro in Valle d'Aosta

Arriva Inzaghi, Palermo si mobilita. Il nuovo allenatore rosanero sarà in Sicilia da domani mercoledì per una serie di appuntamenti ufficiali con il club e per visionare le strutture di allenamento.

SuperPippo farà una capatina allo stadio Barbera alle 19 per un primo impatto con la tifoseria. La presentazione del tecnico è stata programmata per la mattina di giovedì 26 al Palermo City Football Academy, a Torretta. Dalle 11 l’allenatore illustrerà il programma del ritiro che comincerà il 13 luglio a Chatillon, in Val d’Aosta, e si chiuderà il primo di agosto.

L’ex stella del Milan ha diffuso, tramite il sito ufficiale, un video in cui invita il pubblico all’incontro all’ingresso dello stadio: “Tifosi rosanero, tra poco sarò a Palermo, ci vediamo alla Favorita”. Dopo una trattativa che è durata quasi un mese, Inzaghi potrà cominciare il suo lavoro in Sicilia per rendere il gruppo competitivo lottando per la promozione in Serie A. Il ds Osti, intanto, continua le trattative per gli acquisti più importanti. Complicazioni sull’arrivo del portiere. Audero (tornato al Como per fine prestito) ha un ingaggio elevatissimo, il dirigente avrebbe virato su un altro ex rosanero, Andrea Fulignati appena promosso in Serie A con la Cremonese.