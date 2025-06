Pippo Inzaghi si separa ufficialmente dal Pisa, il Palermo conferma Osti: può cominciare la nuova era rosanero

SERIE B

Atteso nelle prossime ore l'annuncio del nuovo tecnico, mentre il ds da giorni lavora sul mercato

Non ha mai smesso di lavorare per nome e per conto del Palermo, il diesse Carlo Osti. Adesso c’è anche una conferma ufficiale del suo accordo che continuerà anche la prossima stagione. Osti da giorni è in giro per l’Italia per rafforzare la squadra e per cedere chi non interessa e la nota ufficiale del club conferma come il dirigente “continuerà il suo impegno nella direzione sportiva del Club rosanero. A Osti le congratulazioni da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Dopo l’annuncio di Osti, nelle prossime ore dovrebbe arrivare quello dell’ingaggio del tecnico Pippo Inzaghi. Il Palermo dovrà prima dare l’addio ad Alessio Dionisi come tecnico rosanero. A quel punto verrà formalizzato l’accordo con Inzaghi che ha raggiunto da tempo un’intesa di massima con la società siciliana.