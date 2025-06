Pippo Inzaghi sulla panchina del Palermo, c’è la mossa che ha deciso la svolta

serie B

Il City Group annuncerà il nuovo tecnico nelle prossime ore

Un passo alla volta per l’annuncio di Pippo Inzaghi sulla panchina del Palermo. Nelle scorse ore l’ex attaccante del Milan si è smarcato dal Pisa chiudendo ufficialmente il rapporto nonostante un contratto che era stato rinnovato in automatico per la promozione dei toscani in Serie A.

Il Palermo per concludere l’accordo ha versato ai toscani una somma che si aggira sui 900 mila euro accelerando e facilitando la fuoriuscita di Inzaghi dal club nerazzurro.