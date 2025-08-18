Pisa, abbonamenti sold out dopo giorno di vendita libera

agenzia

Il club non rende noto dato definitivo, ma sono circa diecimila

PISA, 18 AGO – Dopo le settimane dedicate alla prelazione e un solo giorno di vendita libera, tutti gli abbonamenti disponibili per seguire le gare casalinghe di serie A del Pisa sono andati esauriti e “la campagna è chiusa”. Lo ha comunicato il club nerazzurro senza rendere nota la cifra definitiva degli abbonati, che nello scorso anno erano circa cinquemila, e che per il campionato che partirà la prossima settimana saranno almeno il doppio. Per accaparrarsi la tessera alcuni tifosi si erano accampati davanti ai punti vendita già dal giorno di Ferragosto, utilizzando lettini da spiaggia per dormire e ombrelloni per ripararsi dal sole e dal caldo. “Tutti gli abbonamenti resi disponibili in vendita libera, per ogni ordine di settore – scrive in una nota il Pisa – risultano esauriti. Pertanto la campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026 è da ritenersi conclusa. Desideriamo precisare che per ogni singola partita sarà resa disponibile una dotazione di biglietti; per ogni ordine di posto, fatta esclusione per il settore di Curva Nord (il settore dove trovano posto le frange più calde del tifo nerazzurro, ndr)”. La società, è scritto ancora nella nota, “orgogliosamente, ringrazia tutti gli sportivi nerazzurri che hanno deciso di rinnovare anche in questa stagione il loro abbonamento e dà il benvenuto nel club abbonati a chi ha sottoscritto per la prima volta la propria tessera stagionale, ma si rammarica per non aver potuto usufruire di un impianto sportivo più capiente e avere, di conseguenza, potuto accontentare tutte le numerosissime richieste eccedenti la disponibilità dello stadio pur appena ampliato e ristrutturato”.

