Pisa, nuovo percorso visual per rilanciare il brand

Al centro non solo il calcio ma anche la città e la sua storia

ROMA, 17 LUG – Un nuovo percorso visual è stato lanciato dal Pisa con l’obiettivo, spiega la società di Alexander Knaster e della famiglia Corrado, di rendere il brand più accattivante e moderno, anche a livello internazionale. Alla Serie A riconquistata dopo 34 anni si abbina la volontà di mettere al centro del campo, insieme alla squadra di Alberto Gilardino, la storia della città e il carattere di un luogo sempre più meta di turisti con numeri in aumento. Tra le nuove maglie, che saranno lanciate con le prime amichevoli internazionali, i lavori nello stadio che vuole essere pronto per la seconda giornata e quello per il centro sportivo che dovrebbe essere operativo fra 15 mesi, tutto consente al Pisa di lanciarsi in un rifacimento del brand che, alla lunga, comprenderà anche il logo. I nerazzurri intanto sognano Giovanni Simeone, ci sono nuovi contatti col Napoli , e una campagna di promozione senza precedenti.

