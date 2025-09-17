Pisa: promessa di Albiol, qui la mia sfida più importante

agenzia

"A Napoli sarà speciale. La mia condizione? Quasi al 100%"

PISA, 17 SET – “Pisa ha fatto di tutto per convincermi e farò altrettanto per restituire la fiducia. Questa è la sfida più importante della mia carriera: lottare per la salvezza in una squadra che è tornata in Serie A dopo 34 anni”. Parola di Raul Albiol, uno che di sfide se ne intende davvero, basta sbirciare il suo palmares: campione del mondo con la Spagna nel 2010, uno scudetto nella Liga con il Real Madrid due coppe Uefa e molto altro ancora prima di vestire quest’anno la casacca del Pisa, a 40 anni. Domenica, intanto, per lui arriva subito un primo incrocio da ex al Maradona contro il Napoli, squadra con la quale ha collezionato 180 presenze in sei stagioni impreziosite da una Coppa Italia e una Supercoppa italiana: “Tornare a Napoli è speciale – ammette – perché è la mia casa. Lì ho vissuto anni spettacolari. Sono migliorato come uomo e come calciatore. Dopo tanti anni mi fa sentire l’affetto e l’amore. Ma sono pronto, perché mi sento vicino al 100% della condizione fisica”. Infine, la chiosa su un campionato che ha visto l’arrivo di tanti veterani: da Dzeko a Modric, a Vardy: “”Ci sono giocatori che, anche se in là con gli anni, dimostrano di poter dare qualcosa di importante. Questo è il mio caso, ma anche quello di Modric e degli altri che hanno fatto questa scelta. Si può migliorare anche alla nostra età, non si smette mai di imparare”.

