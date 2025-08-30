Dybala entra e trascina la Roma, il gol di Soulè doma il Pisa

serie A

La squadra di Gasperini fatica ma non soffre più di tanto. Giallorossi a punteggio pieno

Due squilli del Pisa nei primi 10 minuti del primo tempo (senza gol) e altri due della Roma in avvio di ripresa (uno dei quali cancellato dal Var, con tanto di annuncio dell’arbitro Collu) raccontano una partita con poche emozioni all’Arena Garibaldi.

I giallorossi di Gasperini portano a casa tre punti ma la prestazione non esalta, il Pisa si consola con una gara dignitosa anche se Svilar alla fine rimane sostanzialmente inoperoso per 80 minuti. Il portiere romanista compie un autentico miracolo al 9′ su colpo di testa ravvicinato di Meister, su assist di Touré, con il centravanti di casa che solo un minuto più tardi spreca una ripartenza divorandosi il gol e calciando a lato. Poi la partita si spegne. Gli ospiti appaiono confusi e non pungono. Ferguson non riceve palle giocabili e Semper si limita all’ordinaria amministrazione. Col passare dei minuti i ritmi si abbassano, la Roma controlla e il Pisa non trema. Si va al riposo con la convinzione che la Roma abbia poche idee e confuse.

Nella ripresa la Roma cambia pelle. Il Gasp torna in campo con Dybala al posto di El Sharaawy e l’argentino prende per mano i giallorossi, dà ordine alla fase offensiva e gli ospiti decollano. Al 3′ Soulè ci prova con un tiro da fuori, altro sopra la traversa. Al 10′ la Roma sblocca il risultato: Dybala imbuca per Ferguson che fa la sponda per Soulè che dal limite dell’area fulmina Semper. Al 16′ i giallorossi raddoppiano e l’argentino fa doppietta approfittando di un traversone di Dybala e di uan dormita di Lusuardi, ma la revisione al Var gli cancella il secondo punto personale per un fallo di mano.

L’annuncio dell’arbitro Collù al centro del campo manda in delirio la tifoseria nerazzurra e Gilardino prova a crederci con tre cambi immediati: dentro Cuadrado e Nzola, insieme a Calabresi, rispettivamente al posto di Tramoni, Moreo e Lusuardi.