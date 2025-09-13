Pisacane ‘bene prima vittoria ma soddisfatto a metà’

agenzia

"Grazie ai ragazzi, bene, ma possiamo sempre fare di più"

CAGLIARI, 13 SET – “Contento, grazie a questi ragazzi, di aver conquistato la prima vittoria da allenatore. Ma è stara una partita con molti spunti, positivi, ma anche indicativi degli aspetti da migliorare. Soddisfatto? Sì, ma a metá”. Così Fabio Pisacane al termine di Cagliari-Parma. “Una partita difficile – ha detto l’allenatore rossoblù – per le caratteristiche dell’avversario ma anche per il gran caldo. Per me è stata una grande responsabilità per esempio lanciare Mina dal primo minuto”. Una prima volta costruttiva: “Pronto sempre a mettermi in discussione. Avevo paura, si poteva scivolare sulla classica buccia di banana contro una squadra di pari grado. La paura era soprattutto quella di essere troppo ‘belli’ dopo due buone prestazioni”. Esordio di Belotti: “Contentissimo, un ragazzo che vuole rilanciarsi. E stava per fare gol”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA