Pisacane ‘dispiace per ko,Cagliari meritava risultato diverso’

agenzia

'Non fatta partita chiusa, abbiamo alzato baricentro in ripresa

NAPOLI, 30 AGO – “Dispiace per la sconfitta perché i nostri ragazzi meritavano un risultato diverso. Ma la settimana scorsa abbiamo preso un punto al 94′ e stavolta al 94′ lo abbiamo lasciato”. Lo ha detto il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane dopo l’1-0 subito al Maradona dal Napoli. “Queta sera comunque – spiega Pisacane – abbiamo messo in campo tante cose buone che ci permettono di lavorare bene, prendiamo le cose giuste da queste due gare e andiamo avanti. Stasera abbiamo giocato sapendo che nella mia mentalità cerchiamo di non fare una partita tutti chiusi dietro, abbiamo preparato per alzare il baricentro in alcuni momenti della partita con giocatori che hanno gambe e mettono sotto pressione la squadra avversaria. La partita stava andando bene così, premevamo sul Napoli”. “Nella ripresa abbiamo messo giocatori per pressare la difesa del Napoli – spiega – e abbiamo avuto delle ripartenze che se avessimo gestito meglio avremmo potuto portare delle difficoltà alla difesa del Napoli. Dispiace che alla fine il calcio ti punisce, ma bisogna accettarlo”.

