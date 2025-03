Pizzul: A.Fontana ‘ultimo narratore di un gioco che non c’è più’

agenzia

Condoglianze del governatore Lombardia per morte del giornalista

MILANO, 05 MAR – “Bruno Pizzul è stato uno degli ultimi narratori romantici di un gioco del pallone che non c’è più. Un grande professionista, capace di cogliere tutte le sfumature che accadevano sul rettangolo verde”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricorda così il giornalista sui suoi profili social. “Un telecronista che quando era gol era gol, senza che l’urlo di gioia venisse cancellato dalla Var, che il contropiede non erano ripartenze e che i terzini non erano braccetti. Che riposi in pace!”, aggiunge il governatore chiude il suo messaggio rivolgendo le condoglianze a tutti i suoi familiari e, in particolare, “al figlio Fabio con il quale ho avuto e continuo ad avere un confronto giornalistico e politico”.

