Pizzul: Fedriga, ‘voce che ha raccontato lo sport del Paese’

'La tappa del Giro in Fvg sarà dedicata a lui'

CORMONS, 07 MAR – Bruno Pizzul “è stata la voce che ha raccontato lo sport del nostro Paese, un esempio umano che ha rappresentato benissimo e con grandissima umiltà, malgrado il ruolo e la visibilità che ha avuto, quella che è l’anima di questa terra. Le istituzioni non potevano non essere presenti oggi per ringraziarlo e onorarlo”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, arrivando ai funerali di Bruno Pizzul, oggi a Cormons. La cosa bella, ha osservato, “è che ogni italiano ha un ricordo di Bruno Pizzul per un commento straordinario che ha fatto, una frase che è rimasta ormai nel vocabolario della nostra lingua. Penso che questo proprio lo contraddistingua: non un episodio particolare ma un racconto che ha accompagnato gli italiani”. Fedriga ha quindi annunciato che “la tappa del Giro sarà dedicata a lui per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, dopo di che penso che la sua figura rimarrà e quindi vogliamo legarla allo sport e a quello che questa terra può raccontare”.

