Pizzul: Infantino, l’Italia alla Coppa del mondo eri tu

Presidente Fifa: grazie per avermi fatto battere forte il cuore

ROMA, 05 MAR – “L’Italia alla Coppa del mondo Fifa eri tu. Era la tua voce. Era il tuo racconto. Era il tono che si alzava quando Totò Schillaci rendeva le notti di Italia ’90 sempre più magiche”. Con una storia su Instagram, il presidente Fifa Gianni Infantino ricorda il giornalista e telecronista Rai Bruno Pizzul scomparso oggi. “Grazie per avermi fatto battere forte il cuore, Bruno Pizzul – aggiunge Infantino postando anche una foro dell’indimenticabile telecronista delle partite della Nazionale di calcio italiana -. A me come a milioni di italiani”.

