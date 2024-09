Pjanic ha scelto la Russia, firma per il Cska Mosca

agenzia

L'annuncio del club, contratto di un anno con opzione di +1

ROMA, 26 SET – Miralem Pjanic ha scelto la Russia. Il centrocampista bosniaco ,ex Roma e Juventus, ha firmato un contratto fino al giugno del 2025, con opzione per un altro anno, con il Cska Mosca, che suoi propri social ha ufficializzato l’arrivo del giocatore, che era svincolato e al quale negli ultimi giorni si era interessato anche il Genoa. “Miralem giocherà per la nostra squadra con la maglia numero 15 – è scritto nella nota del club moscovita -. Pjanic, come giocatore della Juventus, ha vinto quattro volte il titolo nel campionato italiano, ha vinto due volte la Coppa Italia ed è stato finalista in Champions League. Il bosniaco ha giocato anche nel Lione, nella Roma e nel Barcellona, ;;con cui ha vinto la Coppa di Spagna. Il centrocampista ha giocato 115 partite con la nazionale della Bosnia, segnando 17 gol e fornendo 29 assist”. ‘Non vedo l’ora di cominciare – aveva invece detto Pjanic al suo arrivo a Mosca -. Conosco molto bene il Cska, un grande club. Ho parlato con Rahimic (ex nazionale bosniaco che ha giocato nel Cska ndr), che è un mio buon amico”

