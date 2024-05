Play off Catania, Pogliese: «Discriminatorio il divieto delle vendita dei biglietti persino ai nati in provincia»

Serie C

Il commento amaro del senatore catanese di FdI sul provvedimento adottato per l'incontro con l'Atalanta Under 2

Il senatore Salvo Pogliese commenta con amarezza la decisione relativa al match di andata dei playoff di Serie C tra Atalanta Under 23 e Catania che vedrà il divieto di vendita dei biglietti ai residenti e persino ai nati nella provincia di Catania.

“Si tratta di una misura punitiva e discriminatoria nei confronti dei tifosi etnei che, di certo, amareggia tutta una comunità. In un incontro di tale prestigio e rilevanza risulta penalizzante per il Catania non poter godere del sostegno, calore e affetto dei propri tifosi. Tifosi che, specie in Lombardia per motivi di studio e lavoro, sono decine di migliaia e che – per il fatto di essere nati in provincia di Catania – non potranno avere l’occasione di supportare i colori rossazzurri.