Play off di Serie C, il Catania affronterà l’Atalanta Under 23

Calcio

Martedì prima gara degli ottavi di finale in trasferta, sabato 18 la sfida di ritorno allo stadio Massimino

Atalanta Under 23-Catania, ecco l’accoppiamento dei play off di serie C che in mattinata ha stabilito le gare degli ottavi di finale, ovvero il primo turno della prima fase nazionale che alla fine del percorso mette in palio un posto in Serie B.

In mattinata i sorteggi integrali che hanno determinato le gare degli ottavi di finale dei play off di C. Il Catania, sorteggiato per ultimo, affronterà l’Atalanta Under 23. La prima sfida si giocherà martedì sera fuori casa, a Bergamo, mentre il 18 sera è prevista la gara al Massimino.

La squadra ha atteso l’esito dei sorteggi dal ritiro di Fiuggi, raggiunto ieri dopo l’allenamento del sabato completato in sede. Il tecnico Zeoli aveva dichiarato prima del sorteggio come “qualsiasi avversario è da affrontare con la stessa concentrazione e con la massima determinazione”.

Essendo testa di Serie, alla squadra del patron Pelligra per passare il turno basteranno anche due pareggi contro i bergamaschi. O addirittura anche una vittoria e una sconfitta purchè la differenza reti non sia “negativa”. In queste ore la società rossazzurra è in riunione per organizzare logisticamente gli spostamenti a Bergamo in particolare allo stadio di Caravaggio se sarà confermato ancora come impianto che ospita le gare dei nerazzurri. E sarà un bel problema per chi volesse seguire la squadra etnea, visto che quest’impianto può contenere appena 2.100 tifosi.

GLI ACCOPPIAMENTI

Perugia-Carrarese

Taranto-Vicenza

Triestina-Benevento

Juventus Next Gen-Casertana