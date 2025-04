Play off Nba: Indiana elimina Milwaukee, rissa sfiorata in campo

agenzia

Padre di Haliburton sbeffeggia Antetokounmpo alla fine

ROMA, 30 APR – Gli Indiana Pacers hanno battuto in un avvicente finale di supplementari (119-118) i Milwaukee Bucks chiudendo la serie del primo turno dei play off Nba 4-1, e qualificandosi alla semifinale della East Conference. Per i Bucks di Giannīs Antetokounmpo è il secondo anno di fila in cui vengono eliminati al primo turno. Finale teso, sul campo di Indiana: al tiro vincente di Haliburton il padre del play e’ sceso in campo per ‘sbeffeggiare’ Antetokounmpo, si e’ arrivati al testa a testa e si e’ sfiorata la rissa. “E’ inaccettabile – ha detto il talento greco-nigeriano dei Bucks – bisogna essere umili anche nella vittoria. E comunque io un titolo l’ho vinto, loro no”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA