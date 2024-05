Play off Serie C, partenza boom per la prevendita di Catania-Atalanta U23: sabato sarà pienone al Massimino

CALCIO

Sarà pienone, sabato. La gara di ritorno degli ottavi di finale dei play off di Serie C tra Catania e Atalanta Under 23 si preannuncia un successo di pubblico. Come tante precedenti sfide della stagione regolare. Nelle scorse ore è stata lanciata la prevendita. Gli abbonati potranno esercitare un diritto di prelazione per l’acquisto del biglietto. Alle 11 e fino alle 10 di venerdì proprio gli abbonati avranno la possibilità di procedere all’acquisto confermando il posto.

I biglietti saranno disponibili online su TicketOne.it e in tutte le rivendite autorizzate. Le modalità della vendita libera saranno rese note nelle prossime ore. Ecco i prezzi dei tagliandi col diritto di prevendita: Curve 14 euro, Tribuna B 25, Tribuna A 35, Tribuna Elite 60.

La squadra riprende la preparazione per la sfida di sabato che comincerà alle 20,30. Il tecnico Zeoli avrà a disposizione Marsura che ha scontato due turni di squalifica, da monitorare le condizioni di alcuni calciatori usciti affaticati dalla partita di ieri, primo tra tutti il difensore Salvatore Monaco.