Playoff Nba: Cleveland vola, Golden State vince gara 4

I Cavaliers travolgono Miami, Butler decisivo per gli Warriors

ROMA, 29 APR – Dopo Oklahoma a ovest, Cleveland chiude i conti a est, dominando la serie dei playoff Nba. I Cavs sconfiggono ancora i Miami Heat (138-83) portandosi così sul 4-0 che vale la semifinale di conference, mentre Golden State ha approfittato di gara 4 per aumentare il distacco su Houston (3-1). Cleveland ha bissato l’ampia vittoria del match precedente, con numeri ancora più grandi segnando il divario di punti più ampio (+55) nella storia dei playoff del campionato di basket americano. Un successo corale, perché sei giocatori dei Cavs hanno segnato più di 10 punti, tra cui Donovan Mitchell (22 in 25 minuti). Per gli Heat, umiliati la seconda volta in casa, la storia sembrava già scritta alla fine del primo quarto, visto che il distacco era già di 26 punti. All’intervallo il tabellone segnava 72-33. “Tutta questa serie è stata umiliante”, ha detto l’allenatore di Miami, Erik Spoelstra. Missione compiuta per i Cavs, che ora attendono di scoprire il loro avversario in semifinale: Milwaukee o, più probabilmente, Indiana, che conduce 3-1 nella sua serie. Nell’altra sfida, Golden State si gode il ritorno in campo di Jimmy Butler, che aveva saltato gara 3, aggiudicandosi la vittoria casalinga per 109-106 contro Houston, e portandosi così avanti 3-1 nella serie. Butler, 35 anni, è stato il miglior realizzatore della sua squadra con 27 punti, seguito da Brandin Podziemski (26), mentre Steph Curry ha chiuso con 17.

