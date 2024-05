Playoff Nba: Dallas ai quarti, parità tra Orlando e Cleveland

agenzia

Doncic e Irving piegano i Clippers, Magic a gara-7 con Banchero

ROMA, 04 MAG – I Dallas Mavericks di Luka Doncic sono approdati ai quarti di finale dei playoff Nba battendo i Los Angeles Clippers 114-101 e chiudendo la serie sul 4-2 in loro favore, con la prospettiva di affrontare ora gli Oklahoma City Thunder, leader della Western Conference, che ha chiuso 4-0 il suo confronto con New Orleans. Bisognerà attendere gara-7, invece, per decidere chi andrà ai quarti a Est tra gli Orlando Magic e i Cleveland Cavaliers, dato che la squadra di Paolo Banchero ha vinto 103-96 la sesta partita rimettendo tutto in discussione. In Florida, Banchero ha segnato 10 dei suoi 27 punti nel quarto quarto e con un tiro da tre punti nel finale ha segnato il definitivo vantaggio della sua squadra, che ha avuto anche 26 punti da Franz Wagner e 22 da Suggs con ben sei triple. Ai Cavaliers non sono bastati i 50 punti di Mitchell, che pur acciaccato ha tenuto in piedi i suoi fino a oltre metà dell’ultimo quarto, per evitare la bella. A Dallas, Doncic ha segnato 28 punti e Kyrie Irving 30 contro i Clippers, che erano ancora una volta senza la stella infortunata Kawhi Leonard. Doncic ha aggiunto sette rimbalzi e 13 assist per vendicarsi su una rivale che aveva estromesso i suoi Mavs al primo turno nel 2020 e nel 2021. Lo sloveno è ora atteso ad un testa a testra con la stella dei Tunder, Shai Gilgeous-Alexander, finalista con lui del premio Most Valuable Player (Mvp) insieme a Nikola Jokic

