Playoff Nba: Indiana elimina Cleveland, Oklahoma rimonta Denver

agenzia

I Pacers volano in finale, ai Nuggets non basta un super Jokic

ROMA, 14 MAG – Indiana elimina Cleveland e vola in finale di Conference. Arrivano altri verdetti dai playoff Nba con la delusione per i Cavaliers che subiscono ancora una sconfitta (114-105) dai Pacers che si aggiudicano la serie 4-1 e bissano il risultato della passata stagione, raggiungendo le finali della Eastern Conference. Sorride anche Oklahoma che ha sconfitto Denver 112-105, portandosi ora in vantaggio 3-2. Per i Cavs si ripete il copione già visto un anno fa, quando furono eliminati in semifinale da Boston: e l’amarezza è tanta per Cleveland che aveva chiuso la stagione regolare al meglio con con 64 vittorie e 18 sconfitte, ma è stata irriconoscibile nella sfida con Indiana. L’Indiana affronterà i New York Knicks o i campioni di Boston nella finale della Eastern Conference. “È una sensazione speciale. Non ho molta esperienza, ma ho imparato dai ragazzi più grandi che non bisogna mai dare per scontato il successo. Tornare alle finali di conference è un traguardo speciale. Vincere è divertente e speriamo di continuare così”, ha spiegato Tyrese Haliburton. protagonista con 31 punti. Ai Nuggets invece non sono bastati i 44 punti del monumentale Jokic per avere la meglio sui Thunder che si sono imposti 112-105 in gara 5 portandosi in vantaggio 3-2 nella serie, a una sola vittoria dalle finali a Ovest. Il distacco non ha mai superato i 12 punti e la fine del quarto quarto è stata mozzafiato, con le due squadre che si sono trovate in parità sei volte negli ultimi sei minuti. Il centro serbo ha disputato una partita super con 44 punti e 15 rimbalzi, in perfetta sintonia con Jamal Murray (28 punti), come quando i due hanno condotto i Nuggets al titolo nel 2023. Ma Oklahoma ha risposto con la forza del collettivo in scia della star di casa, il canadese Shai Gilgeous-Alexander che ha chiuso con 31 punti, 6 rimbalzi, 7 assist. Appuntamento a Denver per gara 6.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA