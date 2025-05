Playoff Nba: Minnesota elimina Golden State, Boston ancora spera

agenzia

Timberwolves in finale a Ovest, Celtics accorciano su New York

ROMA, 15 MAG – Minnesota elimina Golden State e vola alle finali della Conference ovest, Boston resiste e accorcia su New York. Si va delineando il quadro delle fasi decisive dei playoff Nba: i . . Timberwolves hanno chiuso la serie 4-1, battendo in gara 5 121-110 i Warriors, che hanno dovuto giocare e perdere la quarta partita consecutiva senza Stephen Curry, fermo per infortunio. Ora Minnesota dovrà affrontare la vincente tra Denver e Oklahoma City, in vantaggio sui Nuggets 3-2. Curry sperava di poter tornare in campo per gara 6, ma i Wolves hanno chiuso la pratica subito, in un match in cui hanno maturato un vantaggio di 25 punti ma hanno visto anche il tentativo di rimonta di Golden State trascinata da Brandin Podziemski (28 punti). Minnesota ha potuto contare sui canestri di Julius Randle (29 punti, 8 rimbalzi, 5 assist). Nella sfida a Est, Boston torna in partita e accorcia su New York che guida la serie 3-2 (chi si aggiudicherà il confronto dovrà affrontare gli Indiana Pacers). I Celtics hanno battuto 127-102 i Knicks, dopo la sconfitta patita in gara 4 arrivata dopo il grave infortunio del leader Jayson Tatum, che ha riportato la rottura del tendine d’Achille. La star dei Knicks Jalen Brunson (22 punti, 6 assist) a 7 minuti e 19 minuti dalla fine è stato espulso per il sesto fallo commesso. Senza Tatum, Derrick White (34 punti) e Jaylen Brown (26) hanno guidato l’attacco di Boston cercando di non far sentire troppo l’assenza di Tatum. Domani gara 6 al Madison Square Garden.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA