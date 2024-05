Playoff Nba: Minnesota vince a Dallas ed accorcia le distanze

agenzia

Ora la serie contro i Mavericks è sul 3-1

ROMA, 29 MAG – I Minnesota Timberwolves hanno vinto contro i Dallas Mavericks (105-100) in Texas e ora sono sotto 3-1 nella finale della NBA Western Conference. I Mavericks rimangono comunque i grandi favoriti per raggiungere in finale Boston, che ha travolto Indiana 4-0. Mai una squadra è riuscita a ribaltare una serie di playoff NBA dopo essere stata sotto 3-0. Per sognare un’impresa del genere, Minnesota dovrà mantenere viva la fiamma giovedì in casa propria, dove è obbligata al successo. In partita 4 i Timberwolves hanno potuto contare sul risveglio di Karl-Anthony Towns. Il dominicano si è distinto nel con due canestri da tre punti consecutivi a 5 minuti dalla fine, per una serata da 25 punti a 4 su 5 dalla distanza. – Spesso goffo e colpevole di 6 palle perse, il giovane leader del Minnesota Anthony Edwards (22 anni) ha lottato per mettere insieme 29 punti e 10 rimbalzi.

