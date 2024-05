Playoff Nba: semifinali, Denver e Indiana recuperano la parità

agenzia

Dopo gara-4 sono sul 2 pari le sfide con Minnesota e New York

ROMA, 13 MAG – I Denver Nuggets hanno battuto i Minnesota Timberwolves (115-107) e gli Indiana Pacers hanno dominato i New York Knicks (121-89) nelle semifinali dei playoff Nba, con le due squadre che sono tornate al pareggio per 2-2 nelle rispettive conference. Nikola Jokic e il compagno di squadra Aaron Gordon sono stati determinanti nel successo dei portavano Nuggets. Jokic ha segnato 35 punti, ha preso 7 rimbalzi e ha offerto 7 assist, Gordon ha aggiunto 27 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Anche Jamal Murray (19 punti, 8 assist, 5 rimbalzi) ha segnato la partita con un tiro sulla sirena all’intervallo, a più di 16 metri dal canestro. Per i Timberwolves, Rudy Gobert ha segnato 11 punti e preso 14 rimbalzi, ma ha sbagliato quattro dei suoi nove tiri liberi. Anthony Edwards è stato il miglior realizzatore della partita con 44 punti, ma non è bastato contro i più precisi Nuggets (57% al tiro, contro il 47,6% di Minnesota). A Est, Tyrese Haliburton (20 punti) ha trascinato i Pacers in un incontro a senso unico. I Pacers hanno realizzato il 56,8% dei tiri, con 14 triple e dominio nell’area. T.J McConnell ha segnato 15 punti per Indiana, con sei giocatori che hanno segnato almeno dieci punti. L’incontro n.5 è in programma domani a New York.

