Playoff Serie C, Catania in campo a Pescara per tentare l’impresa: è Lunetta la novità, trequartista con Jimenez alle spalle di Inglese

CALCIO

Sugli spalti un centinaio di tifosi del Catania provenienti da altre regioni

Dini regolarmente in porta, la novità in formazione è Lunetta a ridosso di Inglese in coppia con Jimenez. Il Catania che si prepara a scendere in campo a Pescara per la seconda gara del terzo turno dei play off di Serie C ha mantenuto l’ossatura base, ma la squalifica di Ierardi in difesa – come abbiamo raccontato sull’edizione in edicola – ha convinto il tecnico Toscano ad arretrare Raimo nel terzetto che compone la retroguardia.