Playoff Serie C, il Catania ai quarti affronterà l’Avellino: l’avversario che quasi tutti avrebbero voluto evitare

CALCIO

Il sorteggio di stamane ha messo i rossazzurri di fronte a un rivale storico: gli irpini martedì al Massimino per l'andata

L’avversario più scomodo, quello che molti tifosi avrebbero voluto per ora evitare: sarà Catania-Avellino lo spareggio dei quarti di finale play off per la promozione in Serie B. Il sorteggio di stamane ha messo i rossazzurri di fronte a un avversario storico che dopo un avvio incerto si è via via rafforzata fino a diventare la vice capolista tanto da saltare i primi due turni preliminari e anche gli ottavi di finale della fase nazionale. Entra proprio in questo momento, l’Avellino e martedì sarà già a Catania per il match d’andata, sabato in Campania si disputerà la gara di ritorno.

Primo elemento che spicca è la coppia gol più assortita e prolifica del girone, composta da Patierno (20 reti) che è stato a lungo corteggiato dal Catania e da Gori (11 gol). Il diesse dell’Avellino che ha rivoluzionato l’assetto congendando Massimo Rastelli e prendendo quel Michele Pazienza che era stato uno tra i tecnici accostati al Catania durante il mercato estivo.

GLI ACCOPPIAMENTI

Juventus Next Gen-Carrarese

Catania-Avellino

Benevento-Torres

Vicenza-Padova

GLI ACCOPPIAMENTI PER LE SEMIFINALE

Catania o Avellino giocherà la prima in casa contro Vicenza o Padova.

Juventus o Carrarese giocherà la prima in casa contro Benevento o Torres.

LA FINALE