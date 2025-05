Playoff Serie C, il Catania becca il Pescara: domenica l’andata al Massimino

I SORTEGGI

Il ritorno previsto mercoledì 14

Per la terza volta in otto giorni, il Catania tornerà domenica al Massimino per coltivare il sogno play off. Oggi i sorteggi hanno deciso che l’avversario del Catania sarà il Pescara, forse il peggior avversario che i rossazzurri potevano aspettarsi, sicuramente è una delle squadre più attrezzate per il salto di categoria.

Domenica, come detto, la squadra di Mimmo Toscano giocherà in casa, il ritorno è previsto mercoledì 14 a Pescara. Stavolta al Catania non basterà il pareggio come nei primi due turni dei Play off contro Giugliano e Potenza, comunque vinti dai rossazzurri.

I rossazzurri incroceranno tra l’altro il tecnico Silvio Baldini che in Serie A allenò la squadra dal luglio 2007 a marzo 2008.