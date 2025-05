Playoff Serie C, in duemila al Massimino per caricare il Catania e sognare l’impresa a Pescara: video

Porte aperte

Che entusiasmo al Massimino. L’allenamento di rifinitura diventa una carica ulteriore per il Catania in vista del match di ritorno della prima fase dei play off nazionali in programma domani a Pescara. Nel pomeriggio duemila tifosi hanno affollato la tribuna centrale per assistere alle ultime indicazioni del tecnico Toscano dettate al gruppo. Cori, bandiere al vento, gli elementi delle due curve riuniti nello stesso settore della tribuna A fianco a fianco. Una unità d’intenti che ha galvanizzato la squadra. Applausi all’ingresso dei calciatori, ricambiati dalla squadra schierata a centrocampo.