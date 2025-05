Playoff Serie C, l’allenatore del Potenza De Giorgio: «A Catania senza paura, vogliamo qualificarci»

CALCIO

Fattore ambientale e l’unico risultato a disposizione non spaventano il tecnico lucano: «La vittoria sul Picierno ci ha dato entusiasmo»

«Non è vero che non abbiamo niente da perdere, perché noi vogliamo qualificarci»: lo ha detto l’allenatore del Potenza (Serie C, girone C), Pietro De Giorgio, alla vigilia della sfida con il Catania, valida per il secondo turno dei playoff del campionato di terza serie.

Il Potenza, che domenica ha eliminato il Picerno (2-0, con gol di Petrungaro e Riggio), giocherà domani in trasferta al Cibali-Massimino – che sarà tutto esaurito – con l’unico obbligo di vincere entro il 90′ il match, essendo finito in classifica alle spalle dei siciliani, che al primo turno hanno vinto in casa contro il Giugliano per 3-2.

Ma il fattore ambientale e l’unico risultato a disposizione non spaventano il tecnico lucano che ha aggiunto: «Queste partite, con questo tipo di avversari, con l’importante posta in palio, in uno stadio storico, vorrebbero giocarle tutte. Per cui i miei ragazzi saranno orgogliosi di farlo e non intimoriti».