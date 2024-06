Playoff Serie C: maxischermo a stadio dei Marmi di Carrara

agenzia

Tagliandi gratis e già tutti esauriti per Carrarese a Benevento

CARRARA, 01 GIU – Per la semifinale di ritorno dei playoff di serie C di calcio, tra Benevento e Carrarese (vittoriosa all’andata per 1-0), sono andati esauriti i tagliandi gratuiti per assistere, domani con inizio alle 21, alla gara dal maxischermo allestito allo Stadio dei Marmi di Carrara. Lo rende noto il Comune, precisando che i cancelli dell’impianto apriranno alle 19.30. Per disposizioni in materia di sicurezza e data la capienza limitata della tribuna (990 posti più otto portatori di handicap e otto accompagnatori) il Comune avvisa che “per accedere allo stadio sarà necessario presentare uno dei tagliandi, gratuiti, che sono stati distribuiti questo pomeriggio alla biglietteria” la quale, viene precisato, “contrariamente a quanto comunicato in precedenza, domani, domenica 2 giugno, non riaprirà”. Il Comune invita i tifosi a della Carrarese a recarsi allo stadio solo se muniti del tagliando d’ingresso. La vincente della semifinale tra la squadra toscana e il Benevento affronterà nella finale dei play off la vincente dell’altra semifinale fra Avellino e Vicenza, che hanno pareggiato 0-0 nel match d’andata al Partenio.

