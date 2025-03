Pochettino ‘Trump ci mette pressione, vuole vincere i Mondiali’

agenzia

Ct Usa, 'ha chiesto a Infantino se nel 2026 possiamo farcela'

ROMA, 20 MAR – In attesa di affrontare Panama nelle semifinali della Nations League della Concacaf, il ct della nazionale degli Usa, l’argentino Mauricio Pochettino, ha dichiaratio al ‘Telegraph’ di sentirsi sotto pressione a causa del Presidente americano Donald Trump. “Stavo ascoltando una conversazione tra il Presidente (Trump ndr) e quello della Fifa Gianni infantino, al quale il Presidente ha chiesto se gli Usa possono vincere la Coppa del Mondo – le parole di Pochettino -. Infantino ha risposto di sì, e io sono rimasto deluso, perché avrebbe dovuto dire ‘chiedi al tuo allenatore’, Pochettino, perché di sicuro può darti un’opinione migliore'”. “E ora credo – ha continuato il ct della nazionale statunitense – che Trump ci metterà tanta pressione, perché siamo la squadra del paese ospitante. E di un nazione la cui mentalità è di vincere sempre: gli americani, nello sport, non si accontentano di partecipare, questa è la loro cultura. Comunque per me potrebbe essere una pressione positiva: almeno sentiremo l’adrenalina di cui abbiamo bisogno. Al nostro Presidente piace mettere pressione, e siamo pronti a sopportarla”. Poi una battuta sull’esperienza, di calcio e di vita, in America: “E’ emozionante per molti, motivi, non solo per la sfida del campo – ha spiegato Pochettino -, che è ovviamente quella principale, ma anche perché sto sperimentando una cultura diversa con persone nuove. Gli Usa per me sono sempre stati un paese misterioso, per questo ho ascoltato la loro offerta e ora sono molto emozionato”. Ma è vero che aveva ricevuto un’offerta anche per guidare l’Inghilterra? “Non siamo stati coinvolti – è stata la rispota -. La FA ha cominciato a cercare un tecnico quando noi avevamo già firmato con gli Usa. Comunque io amo l’Inghilterra, ormai è la mia casa (Pochettino in passato ha allenato Tottenham e Chelsea ndr) ma per un argentino allenare la nazionale inglese sarebbe stata una cosa controversa. In ogni caso io sogno di tornare un giorno al Tottenham e di vicnere qualcosa con loro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA