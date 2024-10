Pogacar prolunga con la UAE fino al 2030

agenzia

"Questa squadra mi dà le migliori possibilità per vincere"

ROMA, 24 OTT – Tadej Pogacar ha prolungato il suo contratto con la squadra degli Emirati Arabi Uniti, con la quale era già impegnato fino al 2027, fino al 2030. Il 26enne sloveno ha concluso all’inizio di ottobre, vincendo il suo quarto Giro di Lombardia, una stagione leggendaria in cui ha completato una doppietta Tour de France/Giro d’Italia, prima di trionfare ai Mondiali. Vincitore anche di due classiche (Liegi-Bastogne-Liegi e Lombardia), conta un totale di 25 vittorie nel 2024, un record raggiunto solo da Alessandro Pettacchi, nel 2005. “Sono molto orgoglioso di prolungare il mio contratto con gli Emirati Arabi Uniti. Questa squadra mi dà le migliori possibilità di lottare per la vittoria ed è esattamente quello che voglio fare”, ha detto Pogacar in una dichiarazione diffusa dalla UEA. “Tadej è entrato nella squadra quando era un ventenne ambizioso e lo abbiamo visto crescere fino a vincere il Giro d’Italia, il Tour de France e i Mondiali”, ha commentato il suo manager Mauro Gianetti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA