Pogacar,ho pensato a tris Giro-Tour-Vuelta ma volevo il Mondiale

"Ho avuto momenti difficili alla Corsa rosa, meglio al Tour"

TRENTO, 13 OTT – “Devo dire che ho pensato di farle tutte tre. Ma c’erano anche le Olimpiadi e poi il mio corpo aveva bisogno di riposo e andare alla Vuelta e cercare di vincere significava saltare le Olimpiadi e fare un training specifico per abituarmi all’altitudine e non è facile perché devi essere nella forma migliore e quest’anno sarebbe stato impossibile”. Lo ha detto Tadej Pogacar al Festival dello sport di Trento, sulla possibilità di partecipare alle tre grandi corse d’Europa, Giro, Tour e Vuelta. “Quest’anno poi l’obiettivo era ottenere la maglia iridata quindi la decisioni che ho preso erano giuste”, ha sottolineato. “Al Giro ho avuto un paio di momenti difficili ma è andato bene perché ho fatto un ottima preparazione – ha spiegato lo sloveno -. Dopo il Giro mi sono preso qualche giorno per riposarmi e mi sono reso conto che potevo andare al Tour nella mia forma migliore e mi sono isolato per prepararmi al meglio. Arrivato, al Tour, mi sono reso conto alla prima settimana che potevo farcela, ma non è mai facile”. Pogacar ha anche ammesso che “ci sono stati molti momenti quest’anno in cui non pensavo sarei riuscito a vincere in alcune gare, mi sentivo davvero al limite a livello mentale e fisico, ed è stato difficile arrivare primo al traguardo”.

