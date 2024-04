Poker alla Salernitana, ma i tifosi fischiano la Lazio

agenzia

Il successo non spegne la rabbia del ko nel derby

ROMA, 12 APR – La Lazio ritrova il successo in campionato con il 4-1 sulla Salernitana dell’Olimpico, ma ai tifosi più accesi non basta la vittoria contro l’ultima in classifica per ‘perdonare’ il ko nel derby. La doppietta di Felipe Anderson, più le reti di Vecino e Isaksen riportano comunque un po’ di sereno almeno nella squadra. Di Tchaouna la rete salernitana, che aveva momentaneamente dimezzato lo svantaggio, ma non ha portato ad una ulteriore reazione della squadra di Colantuono.

