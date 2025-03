Poker Atalanta allo Stadium, Juventus travolta

agenzia

Finisce 0-4, pubblico contesta e poi se ne va a gara in corso

ROMA, 09 MAR – L’Atalanta tiene il passo da scudetto e, dopo aver strapazzato la Juve vincendo 4-0 allo Stadium rimane in scia di Inter (sua prossima rivale) e Napoli. Il poker servito dai ragazzi di Gasperini rende ancora più incandescente il clima intorno alla ‘Vecchia Signora’: la squadra di Thiago Motta viene contestata e sonoramente fischiata, poi dopo il gol dello 0-4 di Lookman tanti tifosi lasciano il proprio posto per protesta e lo Stadium inizia a svuotarsi in anticipo.

