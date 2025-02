Poker di gol al Monza, la Roma si avvicina all’Europa

agenzia

A segno Saelemaekers, Shomurodov, Angelino e Cristante

ROMA, 24 FEB – Quattro reti, due per tempo, e la Roma travolge il Monza con un poker che l’avvicina in classifica alla zona riservata a chi punta all’Europa. Claudio Ranieri schiera molte seconde linee, ma la macchina giallorossa sembra aver ormai trovato il suo regime di giri giusto, a prescindere dai protagonisti. Contro un Monza che a tratti sembra già rassegnato al ritorno in serie B, vanno a segno nel primo tempo Saelemaekers e Shomurodov, nella ripresa Angelino e Cristante. Roma che sale a 40 punti, nona. Monza lontano ormai 9 punti dalla zona salvezza.

