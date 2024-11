Popstar Ed Sheeran ha aiutato Ipswich ad acquistare un giocatore

agenzia

Già sponsor e azionista, ora anche nel 'team di reclutamento'

LONDRA, 21 NOV – Il cantautore Ed Sheeran è un grande tifoso dell’Ipswich Town neopromosso in Premier League, e ha aiutato il club a ingaggiare un giocatore quest’estate. Lo ha rivelato il presidente del club, Mark Ashton. La 33enne popstar inglese è fin da bambino un supporter dell’Ipswich Town, attualmente 17/o in Premier League inglese, e sponsorizza le maglie delle squadre maschili e femminili del club dal 2021, con scritte che si riferiscono ai suoi album. Oggi Ashton ha rivelato che Sheeran, “superstar locale, globale, sponsor, azionista e ora membro ufficiale del nostro team di reclutamento”, ha svolto un ruolo chiave nel reclutamento di un calciatore facendogli una videochiamata. “La scorsa estate stavamo cercando di convincere un giocatore a unirsi al club – le parole del presidente dell’Ipswich – e ci siamo subito resi conto che era un fan di Ed Sheeran. Così Ed gli ha fatto una videochiamata poco prima di salire sul palco con Taylor Swift” al concerto di Wembley del 15 agosto. Ashton non ha rivelato il nome del giocatore ingaggiato, ma ha detto che ha segnato “alcuni gol”. Durante la scorsa ‘finestra’ di mercato l’Ipswich ha ingaggiato l’attaccante del Blackburn Sammie Szmodics, che ha già segnato tre volte, e l’attaccante del Manchester City Liam Delap, autore di sei gol. Domenica l’Ipswich ospiterà il Manchester United in un match della dodicesima giornata di campionato. I Red Devils giocheranno per la prima volta sotto la guida del loro nuovo allenatore, il portoghese Ruben Amorim.

