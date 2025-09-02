Portiere 13enne picchiato, Infantino ‘atto vile e vergognoso’

agenzia

Il n.1 della Fifa: 'Il calcio deve essere gioia e divertimento'

ROMA, 02 SET – “Il calcio deve essere gioia e divertimento. Condanno fortemente – senza se e senza ma – questo atto vile e vergognoso e ogni forma di violenza”. Così anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino, interviene con una storia su Instagram sulla grave aggressione al portiere tredicenne da parte del papà di un altro giovanissimo giocatore.

