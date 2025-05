Pplayoff Nba: New York-Indiana 109-114, Pacers conducono 2-0

agenzia

Ospiti si impongono in finale thriller al Madison Square Garden

ROMA, 24 MAG – Gli Indiana Pacers hanno sconfitto 114-109 i New York Knicks in gara-2 delle finali della Eastern Conference dei playoff NBA, una partita decisa solo nelle fasi finali al Madison Square Garden, portandosi avanti 2-0 nella serie. L’equilibrio si è rotto grazie a quattro tiri liberi consecutivi messi a segno dagli ospiti negli ultimi 14 secondi. Il play dei Knicks Jalen Brunson ha messo a segno 36 punti ma nei momenti decisivi non è riuscito a fare la differenza, così New York ha dovuto subire la seconda sconfitta dopo aver perso malamente gara-1 ai supplementari dopo aver sprecato un vantaggio di 14 punti a meno di 3 minuti dalla fine del match. Il miglior marcatore dei Pacers è stato il camerunese Pascal Siakam, con 39 punti. La serie si sposta a Indianapolis, dove si giocheranno le due partite successive e per i Pacers parlano a favore anche i precedenti, perchè, da quando si gioca al meglio delle sette partite, le squadre che hanno vinto le prime due gare in trasferta hanno vinto nel 92% dei casi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA