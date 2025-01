Premi Azzurri d’Italia: Mistretta per un giorno capitale dello sport

sport

Il comune peloritano ha ospitato l'evento "La Sicilia premia i campioni dello Sport" con protagonisti, grandi campioni, tecnici, dirigenti, giornalisti, editori e medici sportivi

istretta per un giorno capitale dello sport. Il centro peloritano ha infatti ospitato una grande edizione del premio “La Sicilia premia i campioni dello sport”, un ideale viaggio lungo una stagione ricca di successi, costruiti con sacrificio e abnegazione da atleti, tecnici e dirigenti che sono saliti sul palco di Palazzo Mastrogiovanni Tasca in occasione della manifestazione organizzata dall’Asd Agex di Nando Sorbello e dalla sezione di Palermo dell’Associazione Atleti Olimpici ed Azzurri d’Italia, guidata da Antonio Selvaggio.

Fulvio Manno premiato da Antonio Selvaggio

Dall’atletica, al tennis al calcio amatoriale, karate, bridge, passando anche per l’editoria e per il giornalismo, ovvero per chi racconta le imprese e le storie di sport e di vita, come tante ne sono state raccontate con Mistretta che ha vissuto una giornata indimenticabile.

“Siamo grati agli organizzatori per avere scelto una città impegnata su tanti fronti – ha sottolineato il sindaco di Mistretta, Sebastiano Sanzarello – unica siciliana, siamo arrivati in finale nel concorso “La capitale nazionale del libro”, e siamo felici di essere stati per un giorno la capitale siciliana dello sport. Per caratterizzare ancor di più una manifestazione di grande prestigio, il premio consegnato ai campioni dello sport siciliano è stato realizzato con il ‘Dorato di Mistretta”, pietra simbolo della nostra città”.

Il sindaco di Mistretta Sebastiano Sanzarello premia Roberto Gueli

In apertura di manifestazione, il sindaco ha conferito a Roberto Gueli, Condirettore della Tgr Rai nazionale e Presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, il riconoscimento “Città di Mistretta” e le chiavi della città per l’impegno profuso nella professione e nella promozione dei valori autentici del giornalismo.

Poi, via al 12° XII Premio Azzurri d’Italia ealla consegna dei riconoscimenti agli atleti che hanno primeggiato nelle classifiche di categoria del circuito internazionale Running Sicily-Trofeo Nuova Sport Car Mini 2024.

La premiazione di Federica Ramirez campionessa di karate

PREMIO AZZURRI D’ITALIA. Nella categoria Atleti e squadre hanno ricevuto il Premio Azzurri d’Italia, la karateka palermitana Federica Ramirez campionessa del mondo junior; il capitano della Palermo Forense di calcio, il notaio Roberto Indovina, campione mondiale Mundiavocat; la squadra di tennis over 55 del Country, campione europeo over 55 e Clara Minagra, campionessa italiana di Maratona e mezza maratona, SF70. Il riconoscimento conferito alla medaglia di bronzo paralimpica di judo a Tokyo, Carolina Costa, è stato ritirato dal neo presidente della sezione di Messina dell’Associazione Atleti Azzurri d’Italia, Umberto Savarese.

Antonello Aliberti premiazione Roberto Indovina (Palermo Forense)

Nando Sorbello, Pietro Chillè, il sindaco di Sant’Alfio Alfio La Spina e Nino Randazzo

Antonio Selvaggio, Orazio Scarpa e l’assessore allo Sport di Mistretta Massimiliano Melidone

Goodluck Osaro, il prof. Salvatore Dell’Aquila e Luca Cavazzuti (Siracusatletica)

Nella sezione Dirigenti e tecnici i riconoscimenti sono andati al presidente regionale della Federazione Italiana Tennis e Padel, Giorgio Giordano (che in Sicilia conta oltre 300 società affiliate e 80 mila tesserati); al Direttore tecnico della nazionale italiana paralimpica di atletica leggera, Orazio; al presidente dell’Asd Bridge Addaura, Campione d’Italia, Fulvio Manno; al presidente dell’Atletica Siracusa, Salvatore dell’Aquila (da tecnico specialista del mezzofondo ha conquistato 6 titoli italiani e 35 podi ai campionati italiani con 12 atleti diversi e presente con due suoi atleti Goodluck Osaro e Luca Cavazzuti); ad un pioniere dello sport messinese come Piero Chillè, ed al presidente provinciale di Palermo della Federazione Medico sportiva, Beppe Virzì per l’intensa attività di promozione, formazione e comunicazione e sull’importanza delle visite mediche per gli atleti di qualsiasi livello.

Beppe Virzì con gli altri medici sportivi

Lorenzo Magrì e Francesco Triolo premiati da Roberto Gueli, Gaetano Rizzo e dal sindaco Sebastiano Sanzarello

Tra i giornalisti sul palco Lorenzo Magrì del quotidiano La Sicilia e Francesco Triolo di Antenna Sicilia “per la professionale attività di informazione rivolta con grande attenzione a tutte le discipline sportive”, premiati dal presidente regionale dell’Ussi, Gaetano Rizzo che ha sottolineato “l’importanza dell’informazione sportiva professionale fatta dai giornalisti”.

Il premio all’editore è stato assegnato a Gabriele Rappa di Trm per l’impegno nella promozione e divulgazione delle discipline sportive, non solo calcistiche. Un premio è stato assegnato anche al presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria.

Il campione europeo della staffetta 4 per 100 azzurra a Roma, il siracusano Matteo Melluzzo, impegnato a Catania in un allenamento in vista della stagione indoor, ha inviato un messaggio per ringraziare gli organizzatori per l’assegnazione del riconoscimento intitolato a Roberto Cecchinato.

Pippo Martino e Vincenzo Agnello con i loro campioni paralimpici

Il “Premio Sport e Società” ha concluso l’evento ponendo l’attenzione su chi ha trasformato la passione della corsa in un momento di condivisione. Il premio è stato conferito a Pippo Martino, Vincenzo Agnello, Lirio Di Gregorio, Daniele Accidenti e Lucio Mangalaviti, protagonisti di gare podistiche, in coppia: accompagnatori a spinta e disabili gravi in sedia a rotelle.

RUNNING SICILY-TROFEO NUOVA SPORT CAR MINI. A Mistretta svelato il 12° circuito internazionale Running Sicily-Trofeo Nuova Sport Car Mini che prenderà il via il 23 febbraio con la 40^ LifeStar Malta Marathon proseguendo poi con la Fontalba XV Maratona Antonello da Messina il 9 marzo, quindi 22 giugno la novità della 10 km del Castagno dei Cento Cavalli di Sant’Alfio con il sindaco della cittadina del parco dell’Etna, Alfio La Spina che ha sottolineato: “Lo sport rappresenta un veicolo di pace e in quest’ottica Sant’Alfio vuole dare un contributo concreto ospitando una gara inserita in un circuito di grande prestigio”.

Il Running Sicily-Trofeo Nuova Sport Car Mini proseguirà il 19 ottobre con la Palermo International Half Marathon per concludersi il 30 novembre con la quinta ed ultima tappa a Mazara del Vallo con la XVI Maratonina di Sicilia e per l’occasione aMistretta sono stati premiati i vincitori delle classifiche individuali e squadre del 2024: la Trinacria Palermo tra le donne e la società maltese Evolve Endurance.

La premiazione della Trinacria Palermo del presidente Massimo Arena

Nando Sorbello e Antonio Selvaggio